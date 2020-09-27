Генсекретариат Организации американских государств осуждает агрессию Азербайджана

ЕРЕВАН, 27 СЕНТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Генеральный секретариат Организации американских государств решительно осуждает агрессию Азербайджана против Нагорного Карабаха. Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится в заявлении генсека Луиса Альмагро на официальном сайте организации.

«Генеральный секретарь решительно осуждает недавнюю военную агрессию Азербайджана в Нагорном Карабахе, которая прямо игнорирует призыв Организации Объединенных Наций к мирному урегулированию конфликта, а также к продвижению прочного мира и стабильности», - говорится в заявлении.

Организация призывает Азербайджан немедленно прекратить боевые действия, особенно против мирного населения.

“Как мы уже упоминали, необходимо искоренить практику нападения на мирных жителей как военных целей. Это полное нарушение самых элементарных норм, регулирующих вооруженный конфликт. Мы призываем иностранные державы воздерживаться от вмешательства в вооруженный конфликт, чтобы обострить кризис”, - говорится в заявлении.

Генеральный секретарь выразил полную поддержку организации народу Нагорного Карабаха и выразил искренние соболезнования жертвам столкновений между азербайджанскими и армянскими силами.

Рано утром 27 сентября Азербайджан начал активный артобстрел на линии соприкосновения. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт. Население было призвано укрыться. Степанакерт заявил, что ответ будет соразмерным: «вся ответственность за ситуацию лежит на военно-политическом руководстве Азербайджана, лично Ильхаме Али». Подразделения Армии обороны с применением средств ПВО смогли поразить 3 вертолета, около 20 АТС, в том числе ударную, 30 танков и боевых машин. Бои продолжаются на всей линии соприкосновения. Армия обороны останавливает действия противника сильными ударами. Есть жертвы среди мирного населения Арцаха, в Мартунинском районе погибли одна женщина и один ребенок. По предварительным данным, на счету армянской стороны 16 пострадавших и более 100 раненых. В Армении объявлено военное положение и мобилизация.