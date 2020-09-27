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Состоялся телефонный разговор между Пашиняном и Путиным

Состоялся телефонный разговор между Пашиняном и Путиным

ЕРЕВАН, 27 СЕНТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор премьер-министра РА Николая Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт Кремля.

«Обсуждалось резкое обострение ситуации во время нагорно-карабахского конфликта. Российская сторона выразила серьезную обеспокоенность возобновлением крупномасштабных военных столкновений. Было отмечено, что сейчас можно предпринять все необходимые усилия для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта, и необходимо прекратить боевые действия», - говорится в заявлении.
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