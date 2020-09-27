Арцрун Ованнисян сообщил об уничтожении еще одного азербайджанского БПЛА

Как сообщает «Арменпресс», об этом он написал на своей странице в Facebook.

Представитель МО Армении Арцрун Ованнисян сообщил о еще одном сбитом азербайджанском БПЛА. Ованнисян также сообщил, что азербайджанская армия использует все имеющиеся в своем арсенале 300 и более крупнокалиберные реактивные установки залпового огня.

Ранним утром 27 сентября противник перешел в активное наступление по всей линии соприкосновения. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт.

Ранним утром 27 сентября противник перешел в активное наступление по всей линии соприкосновения. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. Населению предписано находиться в укрытиях. Степанакерт заявил, что ответ будет соразмерным: “Вся ответственность за ситуацию лежит на военно-политическом руководстве Азербайджана и лично на Ильхаме Алиеве”. Армянская сторона сбила вражеские вертолеты и БПЛА.

Бои продолжаются по всей линии соприкосновения. Армия обороны мощными ударами противостоит действиям противника. Есть пострадавшие и раненые среди мирного населения Арцаха.

В Армении и в Арцахе объявлено военное положение и всеобщая мобилизация.