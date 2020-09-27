Министр иностранных дел Германии призвал к прекращению боевых действий

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал к немедленному прекращению боевых действий на линии соприкосновения Карабаха и Азербайджана, обстрелов сел и городов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт МИД Германии.

«Меня действительно очень беспокоят известия о возобновлении массовых столкновений на всей линии соприкосновения. Уже поступает информация о жертвах среди гражданского населения с обеих сторон. Я призываю стороны конфликта немедленно прекратить все боевые действия, особенно обстрелы деревень и городов», - отметил Маас.

Глава МИД Германии отметил, что конфликт вокруг Нагорного Карабаха может быть урегулирован только путем переговоров.

«Минская группа ОБСЕ и три ее сопредседателя готовы этому содействовать. Армения и Азербайджан должны немедленно воздержаться от насилия и вступить в предметные переговоры», - сказал он.

Рано утром 27 сентября Азербайджан начал активный артобстрел на линии соприкосновения с Арцахом. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт. Противник несет большие потери живой силы и брони. Части Армии обороны уничтожили 4 вертолета противника, около 15 БПЛА, в том числе ударные, 10 танков и боевую машину пехоты (БМП). Армянской стороной уничтожен и подполковник азербайджанских ВС. Потери Армии обороны уточняются. В Мартунинском районе десятки мирных жителей получили ранения различной степени тяжести, одна женщина и один ребенок погибли.

Среди гражданского населения десятки раненых с телесными повреждениями различной степени. Противник обстреливал школы, в том числе в Степанакерте.