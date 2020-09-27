Армянский народ готов нанести врагу достойный ответный удар: премьер-министр РА

ЕРЕВАН, 27 СЕНТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр РА Никол Пашинян направил послание армянскому народу. Как сообщает "Арменпресс", премьер-министр РА отметил, что с раннего утра Республика Арцах подверглась агрессии вооруженных сил Азербайджана. Бомбардировкам подвергается мирное население Арцаха, столица Степанакерт, гражданская инфраструктура Республики Арцах.

«На данный момент уже есть жертвы, в том числе среди мирного населения. Используя тяжелое вооружение, артиллерию, пехоту, противник атакует позиции Армии обороны на всех направлениях. «Армия обороны в настоящее время борется упорно и выполняет свою задачу защиты Арцаха с честью, принимая меры, вытекающие из ситуации,» сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что диктаторский режим Ильхама Алиева возобновил боевые действия. «Это война, объявленная армянскому народу. Это война против нашей независимости, нашей свободы, нашего достоинства. Армянский народ готов к этой войне. Потому что он всегда трезво осознавал, что ненависть к армянам, враждебность и ненависть, которыми азербайджанская диктатура кормила свой народ на протяжении десятилетий, не могли привести ни к чему, кроме войны. «Диктатура Азербайджана стала заложницей собственной антиармянской политики; сегодня она пытается оправдать собственные пропагандистские обещания по урегулированию карабахского конфликта военным путем», - сказал он.

Премьер-министр заверил, что армянский народ готов нанести противнику достойный ответный удар.

«Республика Армения является гарантом безопасности и независимости Республики Арцах. И Республика Армения сегодня стоит за Арцахом всем потенциалом его населения и государственного устройства. Мы приложим все возможные и невозможные усилия, чтобы сохранить неприкосновенность границ нашей Родины, защитить нашу свободу и независимость. С 1994 г. Республика Армения, подписавшая соглашение о прекращении огня, предпримет все необходимые действия на политической, дипломатической и военной платформах для обеспечения физической безопасности народа Нагорного Карабаха и установления мира с противником. На данный момент противник уже несет значительные потери в живой силе и технике. Азербайджан должен понять, что боеспособность нашей армии сегодня выше, чем когда-либо! Враг должен понять, что сегодня все армяне стоят за Арцахом. Мы, как всегда, едины. Мы едины, как и во все решающие моменты нашей истории, когда враг угрожал нашему существованию, нашей идентичности и нашим ценностям. Диктаторские власти Азербайджана должны понять, что невозможно поставить армянский народ на колени. В нашей тысячелетней истории было много решающих моментов, когда мы преодолевали множество трудностей. «Наше дело справедливое, это преступное посягательство получит достойный удар», - подчеркнул премьер.