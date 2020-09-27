Папа Римский и Гарегин II вознесли молитву во имя восстановление мира

В Ватикане состоялась встреча Его Святейшества Гарегина II, Верховного Патриарха и Католикоса всех армян с Его Святейшеством Папой Франциском. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил руководитель пресс-службы Первопрестола иерей Ваграм Меликян.

“27 сентября в Ватикане состоялась встреча Католикоса Всех Армян Гарегина II и Папы Римского Франциска. На встрече были затронуты сформировавшиеся между Армянской Апостольской Церковью и Римско-Католической Церковью тесные отношения и сотрудничество в различных сферах. В ходе беседы, в частности, были затронуты военные действия, развязанные Азербайджаном по всей линии соприкосновения Арцах-Азербайджан, уже приведшие к жертвам среди мирного населения”, - сказал отец Ваграм Меликян.

Католикос всех армян в вопросе прекращения военных действий и мирного урегулирования конфликта придал важное значение голосу пастора сестринской Католической церкви. Осуждая агрессию, проявленную Азербайджаном, Католикос Гарегин II подтвердил, что лишь при уважении прав народа Арцаха и провозглашения справедливости, можно будет восстановить мир и стабильность.

“Два пастора молились за восстановление мира. Утром Католикос Всех Армян участвовал в Святой Литургии в базилике Святого Петра. Архиепископ Ланзари, приветствуя присутствие Верховного Патриарха на священной церемонии, сообщил всем верующим и участникам литургии в церкви о конфликте, возобновившемся ранним утром. Архиепископ Ланзари от имени присутствующих выразил поддержку армянской церкви и армянскому народу, молясь за восстановление безопасной и спокойной жизни Арцаха и армян Арцаха”, - отметил иерей Ваграм Меликян.

Его Святейшество Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян Гарегин II 26 сентября выехал в Италию с Патриаршим визитом.

Ранним утром 27 сентября противник перешел в активное наступление по всей линии соприкосновения. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. Армянская сторона сбила два вертолета противника, четырнадцать БПЛА. Азербайджан несет и человеческие потери и потери техники. В результате нападения Азербайджана в Мартунинском районе погибли женщина и ребенок. Среди гражданского населения есть десятки пострадавших с ранениями различной степени тяжести.