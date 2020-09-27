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На заседании СБ РА рассматривался вопрос контрудара широкомасштабным действиям  противника

На заседании СБ РА рассматривался вопрос контрудара широкомасштабным действиям  противника

В правительстве под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось внеочередное заседание Совета безопасности, в котором, кроме членов СБ, приняли участие также президент Республики Армения Армен Саркисян, председатель Национального Собрания Арарат Мирзоян, руководитель аппарата премьер-министра Эдуард Агаджанян и министр по чрезвычайным ситуациям Феликс Цолакян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении,  в ходе заседания были затронуты вопросы, связанные с противодействием развязанным противником широкомасштабным военным действиям на карабахско-азербайджанской границе, достойным контрударом со стороны Вооруженных сил Республики Армения и дальнейшими шагами.


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