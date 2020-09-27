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АО Арцаха опровергает дезинформацию Азербайджана о захвате населенных пунктов

АО Арцаха опровергает дезинформацию Азербайджана о захвате населенных пунктов

ЕРЕВАН, 27 СЕНТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Распространенное министерством обороны Азербайджана заявление о том, что азербайджанская армия оккупировала 6 населенных пунктов, не соответствует действительности. Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщила Армия обороны Республики Арцах.

«Распространенное министерством обороны Азербайджана заявление о том, что азербайджанская армия оккупировала 6 населенных пунктов, не соответствует действительности. Вышесказанное является очередной информационной провокацией азербайджанской пропагандистской машины», - сообщили в Минобороны Арцаха.

Рано утром 27 сентября Азербайджан начал активный артобстрел на линии соприкосновения с Арцахом. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт. Одна женщина и один ребенок погибли в Мартунинском районе в результате нападения Азербайджана. Среди мирных жителей десятки раненых с различной степенью телесных повреждений.
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