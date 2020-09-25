Газета “Айастани Анрапетутюн”: Что мешает нам стать “глобальной нацией”

“Мы создали культурное наследие, которое не является чисто армянским, оно общечеловеческое по ряду аспектов, следовательно, когда образцы нашего культурного наследия оказываются в центре внимания международных СМИ или в произведениях людей, имеющих общественное восприятие, наше общество должно принимать это вполне естественно”, - такое мнение в беседе с корреспондентом газеты “Айастани Анрапетутюн” выразил член парламентской фракции “Мой шаг”, кандидат исторических наук Нарек Мкртчян, подчеркнув, что мы, наконец, должны выйти из душевного состояния “Гикора”. Мы забываем, какой нацией мы являемся, какая культура и какой опыт достались нам от наших предков.

Альтернативой психологии малого является идея большой силы малого, осознание того, что малый может быть сильным, а идеи, созданные малыми, могут быть приемлемыми и со стороны больших”.

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