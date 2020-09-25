Газета “Айастани Анрапетутюн”: Стратегическая программа создания интегрированного кадастра

“Современные системы управления требуют, чтобы ответственные лица принимали эффективные меры, использовали как можно меньше ресурсов и вовлекали бы общественный сектор. Другими словами, сегодня государства переходят к новой системе правления, эффективность которой больше связана с роботизацией труда, а также и с общественной подотчетностью. Это неизбежный процесс, который продиктован общей логикой мирового развития. На этой неделе Комитет кадастра ввел в обращение проект решения “Об утверждении стратегического плана создания интегрированного кадастра”. Для разработки стратегической программы решением правительства была сформирована межведомственная комиссия.

С внедрением интегрированной системы кадастра ожидается создание автономного и полного информационного ресурса. В ней все информационные документы будут взаимосвязаны. Система позволит быстро и эффективно управлять процессами территорий, экономики, природных ресурсов, охраны природы, градостроительства и ряда других процессов”.

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