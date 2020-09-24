Институт имени Гамалеи запустил клинические испытания российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на ряде групп риска, среди которых - пожилые люди, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Как раз сейчас Институт Гамалеи запустил несколько клинических испытаний дополнительно на группах риска. То есть они сейчас запускают на более пожилых, они запускают еще на ряде групп риска. Соответственно, эти исследования прямо сейчас дополнительно будут проводиться, это то, что Институт Гамалеи сейчас делает, чтобы проанализировать эффект вакцины на группах риска", - сказал Дмитриев на пресс-конференции в четверг,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы считаем - давайте дождемся результатов этих исследований, но фундаментально наша вакцина менее рисковая, потому что она основана на аденовирусе человека. ... Мы не ожидаем каких-то негативных действий для пожилых людей. У меня мама и папа, им 74 года, они тоже в рамках программы добровольцев привились и чувствуют себя прекрасно", - добавил он.

Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Еще одна российская вакцина против коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанная в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, проходит испытания.