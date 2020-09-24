Будет обеспечена эффективная реализация программ по улучшению общинных дорог

Состоялось очередное заседание правительства Республики Армения, которое вел премьер-министр Никол Пашинян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, правительство одобрило предложение о подписании “Соглашения между Республикой Армения и Европейской комиссией о финансировании программы содействия судебным реформам в Армении. Этап I”. Финансирование программы составляет 30 млн евро, из которых 3 млн евро направлены на техническую поддержку (в основном на консультативные услуги), а остальные 27 млн в трех равных долях будут предоставлены государственному бюджету на реализацию общих и специальных условий соглашения. Программа направлена на содействие процессу реализации реформ Армении в сфере юстиции.

Правительство одобрило также предложение о подписании соглашения между Республикой Армения и Европейской комиссией о финансировании “Договора о противодействии в борьбе с COVID-19”. В рамках соглашения национальному казначейству будет предоставлено 30 миллионов евро в виде прямого нецелевого бюджетного содействия. Программа предназначена для содействия Армении в борьбе против COVID-19 и смягчения негативных последствий эпидемии в здравоохранительной, социальной и экономической сферах.

Коснувшись принятых решений, Никол Пашинян подчеркну важность сотрудничества с ЕС в контексте демократических реформ. Премьер-министр коснулся также внешнеполитической повестки Армении и отметил, что один из российских аналитических центров опубликовал исследование на тему “Союзники России”.

Секретарь Совета безопасности Армен Григорян сообщил, что исследование “Союзники России” дает оценку союзническим отношениям партнеров России по ОДКБ. “В контексте союзнических отношений Армении здесь придается очень высокий уровень”, - сказал Армен Григорян.

Глава правительства также сообщил, что в ближайшее время состоится второй этап стратегического диалога Армения-США. “Надеемся, что не будет никаких ограничений в этой связи по причине COVID-19. Важно подчеркнуть, что мы с нашими партнерами развиваем возможно и необычные, но очень эффективные отношения и продолжим это делать. ЕС, Россия и США для нас очень важные партнеры.

В ближайшее время в Ереване ожидается заседание Межправительственного совета ЕАЭС. У нас также очень интенсивные отношения с Ираном. Наши отношения с Грузией, конечно, традиционно теплые. И мы продолжим наш политический курс в рамках наших представлений внешней политики, где, конечно, есть определенные нюансы, которые, возможно, необычные. Мы будем углублять наши отношения с нашими партнерами, и они должны иметь и имеют конкретное выражение, и эти два решения сегодняшнего заседания правительства свидетельствуют об этом”, - сказал премьер-министр.

Правительство внесло дополнение в одно из своих предыдущих решений в связи с необходимостью обеспечить эффективное выполнение программы благоустройства дорог общинного значения, в том числе в сельской местности, и выполнить поручения премьер-министра Армении. Решением предлагается рассматривать работы по благоустройству нетранзитных, местных дорог в общинах областей Республики Армения в качестве мероприятий текущего характера и включить их в утвержденный правительством список объектов малой степени риска (I категории), для которых не требуется разрешение на строительство.

Коснувшись решения, Никол Пашинян отметил, что вопрос повышения качества сельских дорог местного значения обсуждается уже долгое время. “К сожалению, вы знаете, что многие улицы в наших деревнях находятся в земельном состоянии. И изменение качества жизни в сельских общинах является стратегическим для нас вопросом”, - подчеркнул премьер-министр, добавив, что упрощение процедур поможет сделать процесс более эффективным.