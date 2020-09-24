Совет Европы приветствует решение Казахстана об отмене смертной казни

Совет Европы (СЕ) одобряет решение Казахстана присоединиться к странам, в которых отменена смертная казнь. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в четверг заявил официальный представитель главы международной организации Даниэль Хольтген.

"Мы приветствуем решение Казахстана отменить смертную казнь. Это расширяет семью стран без смертной казни, которые верят, что смерть - это не правосудие", - написал Хольтген в Twitter.

В четверг постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров в штаб-квартире всемирной организации подписал Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни. Мораторий на применение смертной казни действует в Казахстане с 2003 года.