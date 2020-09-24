Эдвард Ованнисян коснулся налоговых поступлений: КГД в ближайшее время представит отчет

Комитет по государственным доходам в ближайшее время обобщит показатели за третий квартал 2020 года и представит отчет о 9 месяцах, в котором будут представлены и налоговые сборы. Как передает «Арменпресс», об этом после заседания правительства в беседе с журналистами сказал председатель КГД Эдвард Ованнисян, коснувшись вопроса о налоговых сборах.

“ В целом, совокупность показателей, оцененных правительством как результат негативного воздействия эпидемии, находится под контролем. Если рассматривать запланированный на начало года прогноз выполнения и текущие сборы, то в разрезе 8 месяцев сборы меньше на 49 млрд драмов. “Мы предполагаем, что разница будет возрастать”, - заявил Эдвард Ованнисян.