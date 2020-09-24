Армения удостоилась очень высокой оценки среди союзников России

Один из российских аналитических центров опубликовал рейтинг союзников России, в котором оценивает союзнические отношения партнеров России в рамках ОДКБ. Как передает «Арменпресс», на заседании правительства секретарь Совета безопасности Армен Григорян отметил, что в контексте союзнических отношений Армении дана очень высокая оценка.

Премьер-министр Никол Пашинян коснулся внешнеполитической повестки дня Армении. “Скоро у нас будет второй этап стратегического диалога с США. Мы надеемся, что коронавирус не помешает этому. Можно сказать, что у нас развиваются необычные, но очень эффективные отношения с нашими партнерами, и мы продолжим их развивать. США, Европейский Союз, Россия для нас очень важные партнеры.

В ближайшее время в Ереване ожидается заседание Межправительственного совета ЕАЭС. У нас также очень интенсивные отношения с Ираном. Наши отношения с Грузией традиционно теплые. Мы продолжим наш политический курс”, - сказал он.