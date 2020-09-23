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Опубликован список авиакомпаний, требующих отрицательный результат ПЦР-теста

Опубликован список авиакомпаний, требующих отрицательный результат ПЦР-теста

Международный аэропорт “Звартноц” опубликовал список авиакомпаний, у которых наличие ответа ПЦР обязательно при путешествии. Как сообщает Арменпресс, в сообщении говорится:

"Уважаемые граждане,

Информируем, что при путешествии из Республики Армения по следующим авиакомпаниям:

Aircompany Armenia,

Aeroflot Russian Airlines,

Austrian Airlines,

Belavia,

Fly Dubai,

Middle East Airlines,

Qatar Airways,

S7 Airlines,

Sky Up

требуется ответ на тест полимеразной цепной реакции (# ПЦР) на COVID-19.

За подробностями обращайтесь в осуществляющую рейс авиакомпанию".


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