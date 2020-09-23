Опубликован список авиакомпаний, требующих отрицательный результат ПЦР-теста
20:15, 23 Сентябрь, 2020
Международный аэропорт “Звартноц” опубликовал список авиакомпаний, у которых наличие ответа ПЦР обязательно при путешествии. Как сообщает Арменпресс, в сообщении говорится:
"Уважаемые граждане,
Информируем, что при путешествии из Республики Армения по следующим авиакомпаниям:
Aircompany Armenia,
Aeroflot Russian Airlines,
Austrian Airlines,
Belavia,
Fly Dubai,
Middle East Airlines,
Qatar Airways,
S7 Airlines,
Sky Up
требуется ответ на тест полимеразной цепной реакции (# ПЦР) на COVID-19.
За подробностями обращайтесь в осуществляющую рейс авиакомпанию".
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