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Посол Армении вручил верительные грамоты президенту Болгарии 

Посол Армении вручил верительные грамоты президенту Болгарии 

Новоназначенный посол Республики Армения в Республике Болгария Армен Едигарян вручил верительные грамоты президенту Болгарии Румену Радеву.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в своей речи после церемонии президент Радев тепло поздравил новоназначенного посла с вступлением в должность и выразил уверенность, что он сыграет ключевую роль в дальнейшем укреплении и углублении двусторонних отношений между Болгарией и Арменией.

Президент Радев высоко оценил высокий уровень армяно-болгарских двусторонних отношений, дружественные и братские отношения, подчеркнув позитивное участие армянской общины как во внутренней жизни страны, так и в двусторонних отношениях.

Посол Едигарян, в свою очередь, заверил, что в период своего пребывания в должности сделает все возможное для углубления и укрепления теплых армяно-болгарских отношений. Он представил болгарской стороне процесс реформ, проводимых в Армении после бархатной революции, затронул отношения Армения-ЕС и другие темы, представляющие взаимный интерес.


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