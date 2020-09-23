Захарова призвала ориентироваться на заявления МИД РФ, а не на азербайджанские комментарии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала ориентироваться на официальную позицию России по вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта, а не на комментарии азербайджанских СМИ.

Как сообщает Арменпресс, азербайджанские СМИ распространили информацию о том, что якобы российская сторона в процессе урегулирования выступает за возвращение пяти “оккупированных районов”, а глава российского МИД якобы заявил, что "высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна по Нагорному Карабаху препятствуют процессу урегулирования конфликта".

Примечательно, что ни ни в релизе МИД России, ни в видеозаписи встречи не звучат ничего подобного, единственным источником этой информации являются сайты, обслуживающие государственную пропаганду Азербайджана.

Коснувшись данного вопроса в ходе еженедельного брифинга, Захарова отметила:

“Что касается корректности цитирования российского Министра, хотела бы предложить адресовать эти вопросы тем источникам, из которых исходила эта информация. Не буду на этом останавливаться.

Что касается нагорно-карабахского урегулирования, могу сказать следующее. В ходе встречи с азербайджанской стороной сегодня обсуждались ранее озвученные базовые принципы урегулирования нагорно-карабахского конфликта, подразумевающие, в том числе, решение статусных вопросов Нагорного Карабаха, а также освобождение территорий вокруг него. Нашу позицию по этому вопросу Вы хорошо знаете. Большая просьба ориентироваться именно на нее, а не на различные трактовки, которые делаются не российской стороной”.