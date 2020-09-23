Глава ВОЗ предупредил об угрозе дезинформации по пандемии коронавируса

С развитием пандемии коронавируса COVID-19 в мире появилось больше дезинформации и слухов, которые ставят под угрозу жизни людей, заявил в среду гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"По мере того, как COVID-19 распространяется по миру, также распространяются слухи, ложь и дезинформация. Они могут быть столь же опасными (как коронавирус - ИФ). Слишком много людей навредили себе из-за ложных сведений, самолечением токсичными химикатами или опасными препаратами", - сказал Гебрейесус, выступая на Генассамблее ООН.

"В некоторых случаях это (дезинформация - ИФ) приводило к жестокости в отношении работников здравоохранения, отдельных лиц или уязвимых групп людей таких, как меньшинства или беженцы", - добавил он.

Глава ВОЗ подчеркнул, что "ложная информация" также увеличила объем "предрассудков, которые послужили барьером для оказания помощи тем, кому она требуется".

Кроме того, по его словам, дезинформация "оказала влияние на доверие к науке, к институтам и к системам здравоохранения", при том, что "доверие и единство" являются важными факторами в борьбе с коронавирусом. "Все, что его (доверие - ИФ) подрывает, ставит под угрозу жизни", - отметил Гебрейесус.