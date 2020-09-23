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Ученый рассказал об эффективности курса "Арепливира"

Ученый рассказал об эффективности курса "Арепливира"

Курс терапии "Арепливиром" обеспечивает выраженное улучшение состояния легких вплоть до нормализации у абсолютного большинства пациентов. Как передает Арменпресс, об этом сообщила член-корреспондент РАН, директор Медицинского института Национального исследовательского Мордовского государственного университета имени Огарева Лариса Балыкова.

"Курс терапии препаратом "Арепливир" обеспечивает выраженное улучшение состояния легких, вплоть до нормализации у абсолютного большинства пациентов", - говорится в презентации Балыковой к выступлению на пресс-конференции "Итоги клинических исследований препарата "Арепливир" у пациентов с коронавирусной инфекцией", которая состоялась в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Частота развития побочных эффектов у тех, кто лечился от COVID "Арепливиром", как отметила специалист, была такой же, как у тех, кто получал стандартную терапию. При этом препарат является рецептурным, назначать его должен врач, поэтому скупать лекарство в аптеках просто так не нужно.

Препарат "Арепливир", разработанный специалистами "Промомеда" на базе саранского "Биохимика", был официально одобрен в России в июне.

 

 


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