После июльских событий наблюдается рост активности противника: губернатор Тавуша 

Губернатор Тавушской области Айк Чобанян связывает действия противника на армяно-азербайджанской границе с усилением позиций армянской стороны. Как сообщает Арменпресс, Чобанян сказал об этом в беседе с журналистами.

«После июльских событий мы наблюдаем усиление активности противника на границе. До июльских событий, особенно в течение последних полутора лет, было относительно спокойно, и в этом смысле последние события являются существенным изменением по сравнению с предыдущей ситуацией», - сказал Чобанян.

Он отметил, что армянская сторона усилила приграничные позиции, что, возможно, не нравится противнику.

«Они пытаются продолжить провокации. К сожалению, 16 июля у нас была жертва, в связи с чем я выражаю соболезнования нашему народу», - сказал губернатор.

Чобанян подчеркнул, что этот инцидент должен получить самый жесткий ответ, потому что человеческая жизнь - это наша самая большая ценность.

«Мы должны сделать все, как в инженерном, так и в технологическом плане, чтобы жизни наших солдат не подвергались опасности на границе», - заключил Чобанян.