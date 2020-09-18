В Турции опрокинулся автобус с россиянами

В Турции автобус с россиянами попал в аварию. Как передает Арменпресс, об этом заявил РИА Новости представитель генконсульства в Анталье.

"Детали происшествия выясняем", — добавил собеседник агентства.

Ранее о ДТП написал портал e1.ru со ссылкой на своего сотрудника Сергея Панина, который находился на месте аварии. По его словам, в его машину врезался автобус, а через три минуты еще один автобус въехал в дерево.

"(Второй. — Прим. ред.) Автобус перевернулся на левый бок, позже туристы мне рассказывали, что в салоне отваливались сиденья. Пострадали несколько человек, они получили переломы, сильные ушибы, повреждения головы", — рассказал очевидец.

Он добавил, что водитель, который повез раненых, заблудился в горах и еле нашел дорогу. Скорая помощь забрала людей только через два часа.

По уточненным данным, в аварии пострадали семь человек, приехавшие на отдых из Москвы и Подмосковья.