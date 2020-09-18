14:53, 18 Սեպտեմբեր, 2020

Центральный банк Республики Армения сообщает, что Варшавская фондовая биржа намерена приобрести фондовую биржу Армении. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Центральный банк Армении.

Варшавская фондовая биржа (ВФБ) подписала с Центральным банком Республики Армения (ЦБ РА) соглашение о переговорах по приобретению 65% фондовой биржи Армении (АФБ) от ЦБ Республики Армения.

Возможное приобретение фондовой биржи Армении ВФБ требует, в числе прочего, и проведения необходимых исследований и соответствующих корпоративных одобрений.

Предварительная оценочная стоимость 100% фондовой биржи Армении составляет около 6 млн польских злотых (1,6 млн долларов США).

18 сентября 2020 года Совет по управлению Варшавской фондовой биржей (ВФБ) и Центральный банк Армении (ЦБ РА) подписали договорный лист о переговорах по приобретению ВФБ контрольного пакета на бирже ценных бумаг Армении. Окончательные условия приобретения, будут зависеть от результатов проведения необходимых исследований и соответствующих корпоративных одобрений.

“Отношения, достигнутые между ВФБ и Центральным банком Армении являются хорошей новостью для обеих сторон. Во многих отраслях экономики Армении есть потребность в качественных инвестициях, так как страна имеет огромный потенциал роста. Инвестиции - стимул для экономического роста, особенно на развивающихся рынках. Думаю, приобретение армянской фондовой биржи со стороны ВФБ будет способствовать быстрому росту рынка капитала Армении, а Варшавская фондовая биржа сможет обеспечить удовлетворительную прибыльность от инвестиций. Важно также и то обстоятельство, что Польша способствует становлению развивающихся рынков, что является хорошим направлением”, - сказал вице-премьер и министр государственных активов Польши Яцек Сасин.

Договорный лист, подписанный между АФБ и ЦБ РА, определяет рамочные условия дальнейших переговоров, которые направлены на заключение возможного инвестиционного соглашения. В качестве следующего шага ВФБ проведет комплексное исследование, совместно с ЦБ Армении и армянской фондовой биржей разработает пятилетнюю программу развития армянской биржи ценных бумаг, и установит окончательные условия инвестиционного соглашения, которые могут отличаться от рамочных условий.

“Уверен, что большой опыт и осведомленность Варшавской фондовой биржи за последние 30 лет будут способствовать тесным и плодотворным отношениям с финансовым рынком Армении”, - отметил руководитель Департамента анализа и исследований Министерства государственных активов Польши, председатель Контрольной палаты ВФБ Доминик Качмарски.

ВФБ для своих анализов, предшествующих реализации контракта, определил список более десятка возможных стратегических проектов, направленных на долгосрочное развитие биржи ценных бумаг Армении. Основные сферы развития включают реализацию новейших решений на основе современных технологий, организацию сырьевой и товарной торговли, поддержку повторного листинга эмитентов ВФБ и фондовой биржи Армении и предоставление современной торговой площадки.

“Мы видим множество сфер, где можно придать импульс развитию рынка капитала Армении. Приоритетными сферами являются оцифровка и автоматизация процессов, которые сейчас являются ключевыми столпами фондовых бирж в развитых экономиках. Возможное приобретение армянской фондовой биржи поможет нам расширить наши услуги и приступить к реализации стратегии # GPW2022. С другой стороны, ноу-хау группы ВФБ станет доступной для армянской биржи ценных бумаг”, - отметил председатель совета управления ВФБ Марек Дитл.

Консолидированный доход ВФБ в 2019 году составил 6,4 млн польский злотый (1,71 млн долларов США), выручка до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) - 2,0 млн злотых (0,33 млн долларов США) и чистая прибыль - 1,3 млн злотых (0,35 млн долларов США). По состоянию на 31 декабря 2019 года совокупные активы ВФБ составили 6,5 млн злотых (1,73 млн долларов США). Предварительная непроизвольная оценка 100% собственного капитала ВФБ равна балансовой стоимости компании по состоянию на 30 июня 2020 года, то есть около 6 млн злотых (1,6 млн долларов США). Возможная цена приобретения ВФБ акций армянской фондовой биржи будет подтверждена после завершения надлежащих исследований.

“Мы рады, что пришли к соглашению с ВФБ о нашем дальнейшем сотрудничестве. Эта взаимовыгодная сделка имеет долгосрочное стратегическое значение для обеих сторон, и мы рады констатировать, что мы видим ВФБ в качестве партнера, который разделяет наше видение дальнейшего развития рынков капитала. Лидерство ВФБ в этом мероприятии дает возможность принести свой опыт и ноу-хау, чтобы сделать фондовую биржу Армении надежной, инновационной и удобной платформой, служащей инвесторам воротами на новые рынки. Это также приведет к реализации наших взаимных устремлений к региональному расширению”, - сказал председатель Центрального банка Армении Мартин Галстян.

Основным делом АФБ является организация торговли финансовыми инструментами и осуществление деятельности клирингового дома и платежно-расчетной компании для сделок с финансовыми инструментами в Армении. Головной офис компании находится в Ереване, столице Армении. Центробанку Армении принадлежит 90,1% фондовой биржи Армении. Остальные 9,9% - это акции фондовой биржи. После сделки ЦБ Армении сохранит 25% фондовой биржи Армении, а остальные 10% приобретет третья сторона, которую назначит АФБ.

Справка

О приобретении фондовой биржи Армении Варшавской фондовой биржей

Центральный банк пришел к соглашению с Варшавской фондовой биржей (ВФБ) о приобретении фондовой биржи Армении (АФБ).

Согласно меморандуму о намерениях, подписанному между ЦБ РА и АФБ, который не имеет обязательной правовой силы и определяет основные условия дальнейших переговоров, ВФБ планирует приобрести контрольный пакет акций АФБ. Окончательные условия сделки будут установлены после проведения необходимых исследований и получения корпоративных подтверждений.

ВФБ - самый большой и развитый рынок Центральной и Восточной Европы. ВФБ организует торговлю акциями, облигациями, производными инструментами, акциями фондов и другими инструментами. Центральный банк Армении рассматривает ВФБ в качестве надежного партнера, способного обеспечить развитие и расширение рынков капитала.

ВФБ является публичной компанией, и ее акции с 2010 года котируются именно у нее с капитализацией около 300 млн евро.

Вступление ВФБ на рынок капитала Армении может стать серьезным стимулом для его развития. Опыт ВФБ позволит реализовать ряд программ развития, в том числе внедрение инновационных технологий, внедрение новой торговой системы, упрощенное взаимодействие армянских и польских рынков (механизмы взаимного доступа), организация торговли новыми инструментами и т.д. Для их реализации будет разработана отдельная программа действий.