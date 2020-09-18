Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен считает вполне возможной реализацию сделки по выходу Великобритании из Евросоюза (Brexit), заключенной в прошлом году между Лондоном и Брюсселем. Как передает Арменпресс, об этом она заявила в размещенном в пятницу интервью газете Financial Times и другим европейским СМИ .

"Лучше не отвлекаться, ставя под сомнение существующее международное соглашение, которое у нас уже есть, и сосредоточиться на его достижении - времени у нас мало", - отметила Урсула фон дер Ляйен. Она назвала "очень неприятным сюрпризом" попытки британского правительства пересмотреть двустороннюю сделку, согласованную в прошлом году самим премьером Борисом Джонсоном.

"По-прежнему убеждена, что реализация этих [договоренностей] возможна", - подчеркнула глава ЕК. Проблемы на этом пути создают, по ее словам, попытки изменить положения сделки путем принятия британской стороной законопроекта о внутреннем рынке, сказала она. Великобритании следует отказаться от таких шагов и "восстановить доверие - мяч на ее поле", добавила Урсула фон дер Ляйен.

Высказывания главы высшего органа исполнительной власти ЕС отражают, как указывает издание, "формирующуюся европейскую стратегию по продолжению торговых переговоров с Великобританией, несмотря на острую критику Брюсселем законопроекта Джонсона, который отменяет некоторые части договора о Brexit и тем самым нарушает международное право".