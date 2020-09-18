Дом камерной музыки получил клавинову

Дом камерной музыки им. Комитаса получил новый музыкальный инструмент – клавинову марки “Yamaha”, который считается одной из лучших в своем роде.

Как передает «Арменпресс», музыкальный инструмент получен по программе культурного грантового содействия “Grassroots” правительства Японии, подписанной между посольством Японии в Армении и ГНКО “Национальный центр камерной музыки”.

“Выражаем особую благодарность послу Японии в Армении Джун Ямаде за его содействие в деле армяно-японскому сотрудничества. Будучи и музыкантом, посол имеет особое отношение к НЦКМ, и это отношение нашло свое выражение в процессе заключения соглашения”, - отметил директор Национального центра камерной музыки Норайр Назарян.

До конца года Национальный центр камерной музыки получит новый рояль, барабаны, ксилофон, глокеншпиль и другие ударные инструменты.