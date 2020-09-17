Премьер-министр Никол Пашинян поздравил Ёсихидэ Сугу с избранием на пост премьер-министра Японии.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:

“Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост премьер-министра Японии.

С удовлетворением констатирую, что с момента установления дипломатических отношений между Арменией и Японией сложились тесные отношения, основанные на взаимном доверии и взаимовыгоде. Убежденный, что у дружественного сотрудничества между нашими странами большое будущее, выражаю готовность приложить вместе с Вашим Превосходительством усилия над его укреплением на благо наших народов.

Армения и армянский народ благодарны Японии за последовательную поддержку, которая играет важную роль в развитии нашей страны. Армения также высоко ценит значительную роль Японии в вопросах обеспечения международного и регионального мира и предотвращения распространения оружия массового уничтожения.

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