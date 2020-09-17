Пашинян пообещал в течение недели встретиться с ожидающими его около офиса партии гражданами

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал в течение недели встретиться с гражданами, которые возле офиса партии «Гражданский договор» попросили премьер-министра выслушать их. Как сообщает Арменпресс, Пашинян входил в офис партии, когда граждане попросили поговорить с ними, спросили, могут ли они дождаться премьер-министра после встречи.

Премьер-министр сказал: «Мы вам позвоним, свяжемся, вы приедете, встретимся. В течение недели».

Гражданин, беседовавший с премьер-министром, сообщил журналистам, что они члены команды Мануэля Манукяна, представители инициативы «Нет кредитному грабежу». «В течение нескольких месяцев мы требуем изменений в банковской системе, касающихся кредитов, снижения процентных ставок», - сказал он.

Члены инициативы проводили акции, выразив недовольство банками и кредитными организациями в связи с предоставленными кредитами.