Владельцам 12 квартир рухнувшего дома на  Райниса 1 будут выданы сертификаты на покупку квартиры

Правительство предоставит владельцам 12 квартир, разрушенных 26-го августа при взрыве по адресу Райниса 1 административного района Канакер-Зейтун города Еревана, свидетельства о покупке квартир.

Из резервного фонда Министерству труда и социальных вопросов на эти цели будет выделено 182 млн драмов.

Как передает «Арменпресс», по словам исполняющего обязанности председателя Комитета по градостроительству Армена Гуларяна, подсчитано, что средняя стоимость 1 кв/м на этой территории составляет 333 000 драмов.

“По этим свидетельствам жители смогут приобрести квартиру или жилой дом. Если житель сможет найти квартиру по более низкой цене, оставшаяся сумма останется в его распоряжении. Кроме того, жители могут приобрести квартиру и по ипотеке, при которой сумма содействия может быть перечислена в качестве предоплаты”, - сказал Гуларян.

Утром 26 августа в жилом доме, находящемся по адресу улица Райниса 1, из-за утечки газа произошел взрыв. Четырехэтажное здание частично рухнуло, повреждено 12 квартир. Из-под обломков здания самостоятельно или при помощи спасателей были извлечены около 20 человек. Двое пострадавших были госпитализированы, один мужчина скончался на месте. Жизнь еще одного, 41-летнего мужчины, не удалось спасти. Мэр Еревана Айк Марутян поручил соответствующим подразделениям мэрии обеспечить жителей, пострадавших от взрыва, временным жильем. По факту возбуждено уголовное дело по признакам статьи 279 УК Республики Армения (выпуск или сбыт товаров, не соответствующих требованиям безопасности, выполнение работ или оказание услуг).