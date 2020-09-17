Сплоченность Москвы и Пекина "прочна как скала", никакие внешние факторы не смогут повлиять на стратегическое взаимодействие двух стран. Как передает Арменпресс, об этом заявил в интервью агентству Синьхуа министр иностранных дел Китая Ван И по итогам визита в Россию.

"Дружба нерушима. <...> В условиях шаткой и постоянно меняющейся международной обстановки прочные российско-китайские отношения имеют еще большее значение для поддержания регионального и международного мира и безопасности", — сказал он.

Глава китайского МИД добавил, что это была первая после начала пандемии личная встреча с российским коллегой Сергеем Лавровым и стороны достигли консенсуса относительно укрепления двусторонних отношений и реагирования на международные и региональные вызовы.

"Мы опубликовали совместное заявление, в котором обозначили свою общую позицию практически по всем международным вопросам, Китай и Россия уже стали важной стабилизирующей силой в современных международных отношениях", — напомнил Ван И.

Также он отметил, что отдельные страны используют политику психологического террора, руководствуясь своими желаниями, вмешиваются во внутренние дела других государств, пытаются сдерживать и оказывают давление на Россию и Китай, подрывая стабильность.

"Китай и Россия будут неизменно развивать отношения, ориентированные на будущее, вместе с международным сообществом продвигать строительство международных отношений, основанных на взаимном уважении, справедливости и взаимовыгодном сотрудничестве", — заключил собеседник агентства.