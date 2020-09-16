У Азербайджана извращенное представление о гуманизме: заявление МИД Арцаха

Министерство иностранных дел Республики Арцах выступило с комментарием в связи с недавней жалобой МИД Азербайджана, направленной сопредседателям Минской группы ОБСЕ, в которой предпринята попытка представить переезд в Республику Арцах нескольких семей ливанских армян в качестве нарушения норм международного гуманитарного права. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Республики Арцах, в заявлении МИД говорится:

«Власти Республики Арцах считают своим долгом оказание помощи соотечественникам, оказавшимся в критической ситуации, вызванной разного рода катастрофами и кризисами. Более того, реагирование на гуманитарные катастрофы входит в сферу коллективной ответственности всего международного сообщества, составной частью которого независимо от своего временно международно не признанного политического статуса является Республика Арцах. Направляя гуманитарную помощь в Ливан и предоставляя кров тем, кто в результате разрушительного взрыва в Бейруте лишился жилья, официальный Степанакерт вносит свой посильный вклад в общие усилия международного сообщества по претворению в жизнь гуманитарных идеалов.

Власти Республики Арцах заинтересованы в сохранении армянской общины Ливана, но вместе с тем в рамках своего суверенного права будут оказывать необходимую поддержку тем нашим соотечественникам, кто оказался в беде и добровольно изъявит желание приехать и поселиться в нашей республике.

Неоднократные попытки азербайджанской стороны представить предоставление властями Арцаха жилья людям, оказавшимся в условиях гуманитарной катастрофы, в качестве нарушения норм международного гуманитарного права, свидетельствуют не только о тенденциозной интерпретации международных документов, но и об извращенном понимании гуманизма вообще. На протяжении всего конфликта и процесса его урегулирования азербайджанские власти демонстрировали открыто пренебрежительное отношение к гуманитарным вопросам, используя их лишь в угоду себе в качестве ширмы для прикрытия своих истинных неблаговидных целей. Тому свидетельством – циничное игнорирование на протяжении более трех десятков лет прав полумиллиона армянских беженцев из Азербайджана, изгнание которых сопровождалось массовыми убийствами и жестокими погромами, однако ответственность за их трагическую судьбу официальный Баку до сих пор упорно отказывается признавать.

Считаем недопустимым, чтобы жертвы гуманитарной катастрофы в Бейруте стали целью нападок и предметом политических спекуляций азербайджанских властей. Вновь подтверждаем, что власти Республики Арцах и впредь будут оказывать необходимую помощь всем нашим соотечественникам, оказавшимся в сложной ситуации в местах своего проживания».