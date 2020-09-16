Специалист по туризму оценил убытки сферы в размере около $700 млн за первые 8 месяцев 2020 г.

Специалист по туризму оценил убытки сферы в размере около 700 млн долларов за первые восемь месяцев 2020 года из-за сокращения туристических посещений в результате эпидемии COVID-19, поскольку Армению могли бы посетить около 800 тыс туристов. В беседе с Арменпресс руководитель Федерации туризма Армении Мехак Апресян сказал, что каждый из этих туристов мог бы потратить в стране по 700-800 долларов.

«В январе-июне прошлого года у нас было 770 тысяч туристических визитов. В этом году за тот же период было всего 311 тысяч визитов. Однако это данные только за первый квартал, так как из-за эпидемии коронавируса во втором квартале у нас не было ни одного туристического визита», - сказал Апресян.

По его словам, в этом году ожидалось даже увеличение туристических посещений.

Апресян отметил, что по минимальным оценкам убыток Армении от международного туризма оценивается в размере 700 миллионов долларов в августе включительно.

«С 2013 года прошло много времени: наш армянский туристический продукт стал более разнообразным, есть более интересные услуги», - сказал глава Федерации туризма Армении.