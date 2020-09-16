ВОЗ не исключила возвращения масштабных мер по борьбе с COVID-19 в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключает, что где-то в мире вновь могут потребоваться более масштабные меры по борьбе с COVID-19, это будет зависеть от сценария переноса вируса, сказала представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Невозможно исключить, что где-то будут требоваться и более масштабные меры, но это будет зависеть от сценария переноса вируса", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".

По ее словам, все будет зависеть от угрозы распространения коронавируса, а рекомендации по мерам реагирования возобновляются на основе эпидемиологических анализов ситуации.

Вуйнович добавила, что рекомендации ВОЗ по ограничению масштабных мероприятий остаются.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.