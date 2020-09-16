Египет - отправная точка новой суверенной стратегии Армении на Ближнем Востоке

С 11 по 15 сентября состоялся первый официальный визит министра иностранных дел Республики Армения на Ближний Восток. Он начался с визита в Египет, который в ряду традиционных ближневосточных партнеров Республики Армения имеет особое значение. В ходе визита министр иностранных дел Армении встретился с президентом Египта, министром иностранных дел Египта, генеральным секретарем Лиги арабских государств, с представителями армянской общины Египта, с духовным предводителем Коптской православной церкви, Верховным имамом аль-Азхара. Был придан новый импульс армяно-египетским отношениям, которые после событий арабской весны, происходящих в Египте с 2010 года, были довольно пассивны. Между тем расширение многослойных отношений с Египтом, в том числе в политической, экономической, в счере безопасности и в других сферах, исходит из национальных и государственных интересов Армении, и крайне важно с точки зрения того, чтобы в арабском мире, а также и в африканском регионе голос Армении был услышан.

Во-первых, нужно констатировать, что визит министра иностранных дел действительно был символичен. Армения, с целью продвижения государственных интересов Республики Армения на Ближнем Востоке, активизации политического диалога и всестороннего сотрудничества с государствами-партнерами по региону, активного вовлечения в процессы противостояния угрозам, исходящим из региональных развитий и решения проблем, волнующих армянские общины, заявляет о своей новой суверенной стратегии на Ближнем Востоке. Она основана на трех важнейших внешнеполитических принципах - суверенитете, панармянстве и сотрудничестве. Выбор Египта не был случайным как с точки зрения важности армяно-египетских двусторонних отношений, так и с точки зрения происходящих в регионе развитий.

В результате визита были четко оговорены вопросы обоюдной готовности к углублению политического сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах и потенциал политических отношений. Между двумя странами действуют платформа политических консультаций, межправительственная комиссия, в ближайшее время намечается визит президента Египта в Армению. Обе страны выступают за сохранение стабильности и за мирное урегулирование конфликтов в регионах Ближнего Востока, Северной Африки, Восточного Средиземноморья и Южного Кавказа. Примечательно, что в контексте развитий в Восточном Средиземноморье армянская сторона заявила о своей поддержке Египта. Стороны коснулись и дестабилизирующей роли и политики Турции, в том числе на Южном Кавказе. Важно также и то, что Армения четко констатирует, что ее отношения с Египтом никоим образом не обусловлены какой-либо третьей страной, а исходят из интересов Армении. В плане многостороннего сотрудничества была отмечена важность взаимной поддержки в международных и региональных структурах, в том числе в рамках ЕАЭС, Африканского союза, ЛАГ. Армения прилагает значительные усилия для подписания Соглашения о свободной торговле Египет-ЕАЭС и заинтересована в успешном завершении процесса. Армения, будучи наблюдателем в Лиге арабских государств и в Африканском союзе, заинтересована в углублении сотрудничества в этом направлении, рассматривая эти организации как важную площадку для продвижения интересов Армении.

В ходе визита главы МИД Армении в центре внимания были также вопросы, касающиеся укрепления двусторонних торгово-экономических связей и углубления сотрудничества в сфере туризма. В результате переговоров в качестве перспективных направлений стороны выделили сферы ИТ, электронного управления, фармацевтики, туризма и образования.

Армения и Египет заявляют также о готовности двустороннего сотрудничества в сфере защиты интересов религиозных и национальных меньшинств, что может придать новый оттенок армяно-египетскому традиционному сотрудничеству.

Следует констатировать, что шаги по активизации отношений с Египтом стали очевидными с 2018 года, когда Армения и Египет назначили новых послов в Каире и в Ереване. Затем в рамках встречи премьер-министров Армении и Египта в Давосе в январе 2019 года, а также встречи министров иностранных дел двух стран в Мюнхене в феврале было заявлено о двусторонней готовности активизировать политический диалог и экономическое сотрудничество. Визит министра иностранных дел Армении в Египет - очередная цепочка этого звена. Ожидается, что предстоящий визит президента Египта в Армению станет началом более предметных достижений.

Кризисы и развития в ближневосточном регионе, поистине, требуют новых подходов для продвижения собственных интересов и противостояния возможным вызовам. С этой точки зрения новая ближневосточная стратегия Армении, которая, в целом, направлена на повышение роли Армении в региональных процессах, претворяется в жизнь в более чем благоприятных условиях.

Овсепян Арпине