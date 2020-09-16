Венесуэльские военные сбили перевозивший наркотики самолет из США
Венесуэльские военные сбили американский самолет с наркотиками, сообщил глава МВД Боливарианской республики Нестор Ревероль.
"Нейтрализован самолет, перевозивший наркотики, с американским регистрационным номером, который незаконно пересек воздушное пространство страны в штате Сулия", — сказал он.
Ревероль также опубликовал в Twitter фотографии сбитого лайнера,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Венесуэльские военные часто сбивают неопознанные самолеты, которые использует наркомафия. Последний такой случай, когда также был "нейтрализован" самолет с американским бортовым номером, произошел в июле этого года.
В 2013 году президент Венесуэлы Николас Мадуро разрешил сбивать любой самолет наркомафии в воздушном пространстве страны. Инициатором законопроекта был предшественник Мадуро Уго Чавес.
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