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Венесуэльские военные сбили перевозивший наркотики самолет из США

Венесуэльские военные сбили перевозивший наркотики самолет из США

Венесуэльские военные сбили американский самолет с наркотиками, сообщил глава МВД Боливарианской республики Нестор Ревероль.

"Нейтрализован самолет, перевозивший наркотики, с американским регистрационным номером, который незаконно пересек воздушное пространство страны в штате Сулия", — сказал он.

Ревероль также опубликовал в Twitter фотографии сбитого лайнера,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Венесуэльские военные часто сбивают неопознанные самолеты, которые использует наркомафия. Последний такой случай, когда также был "нейтрализован" самолет с американским бортовым номером, произошел в июле этого года.

В 2013 году президент Венесуэлы Николас Мадуро разрешил сбивать любой самолет наркомафии в воздушном пространстве страны. Инициатором законопроекта был предшественник Мадуро Уго Чавес.

 


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