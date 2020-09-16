Венесуэльские военные сбили перевозивший наркотики самолет из США

Венесуэльские военные сбили американский самолет с наркотиками, сообщил глава МВД Боливарианской республики Нестор Ревероль.

"Нейтрализован самолет, перевозивший наркотики, с американским регистрационным номером, который незаконно пересек воздушное пространство страны в штате Сулия", — сказал он.

Ревероль также опубликовал в Twitter фотографии сбитого лайнера,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Венесуэльские военные часто сбивают неопознанные самолеты, которые использует наркомафия. Последний такой случай, когда также был "нейтрализован" самолет с американским бортовым номером, произошел в июле этого года.