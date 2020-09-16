Время в Ереване: 11:07:36,   16 Сентябрь

Национальное собрание продолжает работу четырехдневного заседания

Национальное собрание продолжает работу четырехдневного заседания

 В Национальном собрании Республики Армения продолжаются работы четырехдневного заседания, начавшегося 14 сентября. Как сообщает Арменпресс, на голосование будут вынесены проекты законов, обсужденные в предыдущий день, в том числе законопроект О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Армения, которым предлагается установить пособие по отцовству, проект закона О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О налоге на имущество”, который касается льгот на налог на имущество, выдаваемых военнослужащим, и ряд других законопроектов.

Депутаты также обсудят законопроекты О внесении дополнений в Закон Республики Армения “О правах ребенка”, О внесении дополнения в Закон Республики Армения “О государственной пошлине”, О внесении дополнений в Уголовный кодекс Республики Армения и ряд других законодательных инициатив.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации