Здание, поврежденное в результате взрыва, в течение месяца планируется привести в надлежащий вид

В административном районе Еревана Канакер-Зейтун объявлен конкурс на демонтаж части четырехэтажного здания по адресу улица Райниса 1, поврежденного в результате взрыва. Об этом в беседе с Арменпресс сказал руководитель административного района Канакер-Зейтун Карен Акопян. Он сообщил, что работы по демонтажу планируется завершить в течение месяца. Поврежденный участок отделен, для безопасного прохода людей установлено металлическое ограждение.

“Как мы знаем, в результате взрыва пострадали 12 квартир. Подъезд полностью вышел из строя, он непригоден к использованию. Остальные подъезды здания были обследованы, они оказались пригодны. Сейчас объявлен конкурс на демонтаж полуразрушенной части, для его полного очищения и приведения в надлежащий вид”, - представил Карен Акопян. Жители получили по 200 000 драмов за месяц, для них были арендованы квартиры, вопрос их жилья был решен. Каким образом будет разрешена проблема жильцов, потерявших квартиры?

“Этот вопрос находится в ведении мэрии Еревана и правительства Армении, идут обсуждения. По их окончании о результатах будет сообщено”, - сказал глава администрации района.

Что касается 71-летней женщины, пострадавшей от взрыва, то Карен Акопян сообщил, что она выздоровела и уже выписалась из больницы.

Утром 26 августа в жилом доме, находящемся по адресу улица Райниса 1, из-за утечки газа произошел взрыв. Четырехэтажное здание частично рухнуло, повреждено 12 квартир. Из-под обломков здания самостоятельно или при помощи спасателей были извлечены около 20 человек. Двое пострадавших были госпитализированы, один мужчина скончался на месте. Жизнь еще одного, 41-летнего мужчины, не удалось спасти. Мэр Еревана Айк Марутян поручил соответствующим подразделениям мэрии обеспечить жителей, пострадавших от взрыва, временным жильем. По факту возбуждено уголовное дело по признакам статьи 279 УК Республики Армения (выпуск или сбыт товаров, не соответствующих требованиям безопасности, выполнение работ или оказание услуг).

Анна Гзирян