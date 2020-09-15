Арменский и курдский народы должны предотвратить далеко идущие планы Турции: Князь Гасанов

Курдский депутат НС Армении от фракции «Мой шаг» Князь Гасанов подчеркивает, что у армянского и курдского народов есть общий враг - турецкое правительство, и нужно сотрудничать, чтобы предотвратить далеко идущие планы Турции. Как сообщает Арменпресс, такое мнение Гасанов выразил во время выступлений в Национальном Собрании.

Он напомнил, что с первых дней провокаций Азербайджана в июле текущего года правительство Турции выступило с заявлением в поддержку Азербайджана. «Турецкие власти в том же ключе каждый день открыто заявляют, что Курдская рабочая партия и курдский народ должны быть уничтожены, где бы они ни жили. Каждый день Турция совершает геноцид против курдского народа», - сказал Гасанов.

Он отметил, что курдские источники Сирии объявили 3-4 месяца назад, что турецкие власти в Сирии передают находящихся под своей эгидой исламистских террористов в Азербайджан. «Мы осуждаем эти заявления и действия турецких властей, выражаем свою поддержку армянскому народу, мы всегда будем их поддерживать.

«Принимая во внимание тот факт, что у армянского и курдского народов есть общий враг - турецкое правительство, наши народы должны сотрудничать друг с другом, общаться на партийном уровне и выступать против недальновидных и далеко идущих планов турецкого правительства в отношении наших народов», - заключил Гасанов.