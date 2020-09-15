Совет ЦБ склонен и впредь продолжать смягчение денежно-кредитных условий

Совет Центрального банка Армении на заседании 15 сентября принял решение снизить ставку рефинансирования 0,25 процентных пункта, установив ее на уровне 4,25%. Как передает «Арменпресс», на пресс-конференции председатель ЦБ Мартин Галстян отметил, что в августе 2020 года была зафиксирована 0,1% - ая дефляция, по сравнению с 0,4% того же месяца прошлого года. В то же время 12-месячная нормальная инфляция чуть увеличилась, составив 1,1%.

Учитывая низкую инфляционную среду, а также некоторую отсрочку восстановления внешнего и внутреннего спроса, совет ЦБ считает целесообразным продолжить ослабление условий денежно-кредитной политики, снизив ставку рефинансирования. В случае ожидаемых экономических развитий совет ЦБ склонен и впредь продолжать послабление денежно-кредитных условий, оценивая, что необходимо будет сохранять стимулирующее положение и в среднесрочной перспективе.

“Отмечу, что в течение третьего квартала во внешнем секторе фиксируется определенное восстановление мировой экономики, однако, по оценкам, сохраняющиеся высокие неопределенности, связанные с окончательным преодолением эпидемии, значительно сдержат и отложат восстановление полного спроса и экономической активности в основных странах-партнерах Армении”, - сказал Мартин Галстян. По его словам, в подобных условиях Центральные банки стран-партнеров продолжат осуществлять стимулирующую денежно-кредитную политику. В результате, несмотря на сохранение слабой инфляционной среды на товарно-сырьевом рынке, ЦБ считает, что инфляционного воздействия на экономику Армении не будет.

В первом полугодии 2020 года фактический экономический рост Армении был в рамках прогнозов ЦБ. В июле низкий показатель экономической активности был обусловлен сокращением сферы услуг.

“В связи с указанными развитиями, сроками преодоления кризиса, в условиях сохраняющейся большой неопределенности и осторожного потребительского и инвестиционного поведения, проявляемого обществом, оценивается, что в ближайшие кварталы внутренний спрос и экономическая активность будут восстанавливаться более медленными темпами, - сказал Мартин Галстян.