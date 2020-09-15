813 организаций сферы туризма получили содействие в размере 420 млн драмов

Целью 23-го мероприятия по нейтрализации экономических последствий эпидемии COVID-19 является содействие организациям сферы туризма, непрерывности их деятельности и сохранению рабочих мест.

Как сообщает «Арменпресс», министр экономики Армении Тигран Хачатрян в беседе с журналистами отметил, что в летние месяцы, обсуждая ситуацию с представителями сферы туризма, они пришли к выводу, что необходимо оказать содействие, которое позволит организациям удержать сотрудников до весны следующего года.

“Поэтому правительство приняло крайне важное решение и заявило, что если до весны будущего года ситуация не улучшится, то в течение всех месяцев эти организации будут получать грантовое содействие по 1/3 или1/4 части своего удерживаемого аппарата”, - сказал Хачатрян.

Министр представил критерии организаций, которые могут получить содействие.

“Организация должна быть создана до 31 марта 2020 года включительно, должна иметь, по меньшей мере, трех сотрудников, и основная часть доходов (около 70%) должна получаться от уязвимых сфер: либо от гостиничных услуг, либо от услуг в сфере общественного питания, либо от туристической деятельности”.

Хачатрян сообщил, что 1 250 организаций соответствуют этим критериям, и они получили от правительства уведомление о том, что могут обратиться для получения грантовой помощи.

“На сегодняшний день мы получили заявки от 813 организаций и уже перечислено 420 млн драмов. Общий размер ежемесячного содействия, если все организации воспользуются своим правом, может составить 650 млн драмов”, - заключил Хачатрян.