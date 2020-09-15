Католикос Всех Армян и Эдуардо Эрнекян обсудили реализуемые в Первопрестоле программы

Его Святейшество Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян Гарегин II 15 сентября принял в резиденции спонсора Первопрестольного Святого Эчмиадзина, национального героя Армении Эдуардо Эрнекяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Первопрестола.

“В ходе беседы Верховный Патриарх благословил и оценил деятельность мецената, его благородные обязательства в национальной и отечественной жизни и реализуемые его заботой широкомасштабные программы, а также последовательное содействие миссии Армянской Церкви и Первопрестольного Святого Эчмиадзина.

В частности, были затронуты программы, осуществляемые при благотворительности господина Эрнекяна в Первопрестоле и намечаемые новые инициативы.

В конце встречи Католикос Всех Армян и господин Эдуардо Эрнекян посетили Кафедральный собор, чтобы ознакомиться с ходом работ по его укреплению и капитальному ремонту, побывали также в церкви Святых Архангелов.

Они посетили и общеобразовательное учебное заведение “Общеобразовательная школа Эрнекян”, действующее под эгидой Первопрестола. Обойдя школу, основанную в 2009 году в память родителей благотворителя - господина и госпожи Панос и Србуи Эрнекян, Его Святейшество и великий армянин входили в классы, беседовали с учениками, желали детям и подросткам успешного обучения”, - говорится в сообщении Первопрестола.