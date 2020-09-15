Студенты требуют частичной компенсации платы за обучение: их письмо передано в правительство

Студенты, собравшиеся у здания правительства Армении, требуют частичной компенсации платы за обучение. Социально-экономическая ситуация, сложившаяся в результате эпидемии, стала проблемой для многих. Как передает «Арменпресс», студенты отмечают, что вузы уже определили срок, в случае неуплаты до окончания которого, студенты останутся вне образовательного процесса. Отмечается, что, по данным недельной давности, только в ЕГУ перед этой проблемой оказались около 500 студентов.

“Собрано 5 300 подписей студентов Большая часть - студенты ЕГУ. Мы не должны оставлять в одиночестве тех студентов и их семьи, которые стоят перед финансовыми и социальными проблемами”, - сказал председатель студсовета ЕГУ Давид Апоян.

Письмо с просьбой о частичной компенсации платы за обучение принял помощник премьер-министра Наири Саркисян.

Днями раньше с требованием о компенсации платы за обучение выступил студенческий совет ЕГУ. Отмечается также и то, что в это тяжелое время, в условиях спада экономики, плата за обучение первокурсников ЕГУ даже немного повышена.