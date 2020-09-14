Визит Лаврова в Берлин отменен

Сроки визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Берлин, а также модальности его совместного с министром иностранных дел ФРГ Х.Маасом участия в церемонии закрытия в Берлине 15 сентября с.г. «перекрёстного» Года научно-образовательных партнёрств 2018-2020 гг. были согласованы год назад и получили подтверждение в ходе переговоров в Москве 11 августа 2020 г.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, 3 сентября с.г. германская сторона уведомила об изменениях в рабочем графике Х.Мааса, в связи с чем его участие в церемонии отменяется, а на двусторонние переговоры отводится лишь полтора часа.

“Таким образом, первоначальная и основная цель поездки С.В.Лаврова в столицу Германии оказалась неактуальной, а предложенный формат двусторонних переговоров – сильно урезанным. На этом фоне принято решение об отмене упомянутого визита. Соответствующая информация доведена до германской стороны. С учетом важности и успешного завершения «перекрёстного» Года С.В.Лавров направит приветствие участникам церемонии его закрытия”, - говорится на сайте МИД РФ.