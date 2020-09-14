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Президент Армен Саркисян посетил Научный центр Кембриджского университета

Президент Армен Саркисян посетил Научный центр Кембриджского университета

Президент Республики Армения Армен Саркисян, находящийся в отпуске, также продолжает проводить деловые встречи с представителями различных сфер. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении,  Армен Саркисян посетил всемирно известный Научный центр Кембриджского университета.

Президент Саркисян встретился с руководством Научного центра.

Собеседники коснулись возможностей сотрудничества с армянскими образовательными и исследовательскими центрами с учетом мировых традиций Кембриджского университета в области науки и образования, достижений армянских ученых в области науки, а также растущей роли и значения образования в современном мире.

Была достигнута предварительная договоренность о подписании соглашения о сотрудничестве, в частности, в области искусственного интеллекта, современных технологий, в том числе биотехнологий.


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