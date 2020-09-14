Президент Армен Саркисян посетил Научный центр Кембриджского университета

Президент Республики Армения Армен Саркисян, находящийся в отпуске, также продолжает проводить деловые встречи с представителями различных сфер.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян посетил всемирно известный Научный центр Кембриджского университета.

Президент Саркисян встретился с руководством Научного центра.

Собеседники коснулись возможностей сотрудничества с армянскими образовательными и исследовательскими центрами с учетом мировых традиций Кембриджского университета в области науки и образования, достижений армянских ученых в области науки, а также растущей роли и значения образования в современном мире.

Была достигнута предварительная договоренность о подписании соглашения о сотрудничестве, в частности, в области искусственного интеллекта, современных технологий, в том числе биотехнологий.