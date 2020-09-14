Еще у одного депутата парламента Грузии подтвердился коронавирус

У исполнительного секретаря партии "Наша Грузия – Альянс солидарности", парламентария Гедевана Попхадзе подтвердился коронавирус, об этом сообщает пресс-служба партии в Facebook.

Вчера Попхадзе с высокой температурой был доставлен в Республиканскую больницу в Тбилиси.

"Наша Грузия - Альянс солидарности" после консультаций с Национальным центром по контролю заболеваний, подтверждает, что проверка исполнительного секретаря партии Гедевана Попхадзе на коронавирус дала положительный результат", - заявили в партии.сообщает Арменпресссо ссылкой на Sputnik.

Несколькими днями ранее коронавирус выявили у политического секретаря этой же партии Левана Гогичаишвили и его супруги журналистки телекомпании "ТВ Пирвели" Вики Букия.

Лидеры партии и те, кто контактировал с инфицированными, до сих пор находятся в самоизоляции.