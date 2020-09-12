COVID-19. В Китае подтверждено 6 новых случаев заражения. СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа - COVID-19, в мире превысило 28 миллионов 692 тысячи.

Как передает Арменпресс, по данным центров исследования коронавируса, число погибших превысило 920 тысяч человек. Выздоровели более 20 миллионов 606 тысяч человек.

В США, лидирующих по числу заражений, зарегистрировано 6 миллионов 637 тысяч 336 подтвержденных случаев заражения вирусом. Число погибших здесь - 197 435 человек. По этому показателю США также занимают первое место в мире. На втором месте Индия с 4663.930 подтвержденными случаями смерти и 77.537 смертельными случаями. Бразилия занимает третье место по количеству зараженных. Общее число заболевших здесь составило 4 миллиона 283 тысячи 978 человек, количество смертей - 130 тысяч 474 человека. На четвертом месте Россия, где всего коронавирусом заразились 1 миллион 57 тысяч 362 человека. За последний день здесь зарегистрировано 5 488 новых случаев. В стране от инфекции умерло 18 484 человека. Первую пятерку замыкает Перу, где количество подтвержденных случаев составляет 716 670, подтвержденное количество смертей - 30 470.

Общее количество подтвержденных случаев в Иране составляет 399.940. Число смертей от инфекции - 23 029. Число инфицированных в Турции достигло 288.126 человек. 6951 человек умерли здесь от инфекции. Число подтвержденных случаев в Грузии достигло 2075. С момента вспышки инфекции в Грузии скончались 19 человек. Общее количество подтвержденных случаев в Китае, стране происхождения инфекции, увеличилось на 6. В настоящее время общее количество случаев заражения в Китае достигло 85.174, из которых 80 386 - выздоровевшие. Число погибших - 4634. В последние дни здесь не зарегистрировано новых случаев смерти от инфекции.

Саудовская Аравия продолжает оставаться лидером по количеству инфицированных из арабских стран, здесь зарегистрировано 324 407 подтвержденных случаев. Далее идет Ирак, где всего заразилось 282 тысячи 672 человека, 7 тысяч 881 человек погиб. Число подтвержденных случаев заболевания в Катаре – 121 287, количество смертей - 205. В Египте 100.708 подтвержденных случаев заболевания. Здесь от инфекции умерло 5607 человек. Общее количество инфицированных в ОАЭ составляет 78 849 человек, а число умерших - 399. В Ливане зарегистрировано 22 983 подтвержденных случая заражения. Смертность - 229. Число инфицированных в Сирии достигло 3476 человек. 150 человек умерли из-за инфекции.

По данным Всемирной организации здравоохранения, количество зараженных территорий стран превысило 215.