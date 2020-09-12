В храме Святого Саркиса прошла служба за упокой души известной чешской журналистки Даны Мазаловой

В Кафедральном собореСвятого Саркиса Араратской патриаршей епархии Армянской Апостольской церкви состоялась служба за упокой душиизвестной чешской журналистки и адвоката Даны Мазаловой.

В беседе с Арменпресс об этом сообщилблизкий друг Даны Мазаловой политологАлександр Искандарян, отметив, что Дана Мазалова считала справедливым Армянский вопрос, она боролась за его решение.

"Она была чрезвычайно верным, храбрым и справедливым человеком. Она очень любила Армению, с удовольствием бывала здесь. Она боролась за справедливость. То, что она делала в Карабахе, делала не потому, что любила Армению, а потому, что она по сути своей была человеком, который хотел бороться за торжество справедливостивезде. Онасчитала справедливым Армянский вопрос, она неустанно боролась за его решение», - сказал Искандарян.

Дана Мазалова скончалась 4 сентября 2020 года в Виноградской больнице в Праге, в возрасте 66 лет.

Дана Мазалова родилась 18 ноября 1954 года в чешском городе Опатов, где окончила среднюю школу и гимназию. Получила высшее юридическое образование на юридическом факультете Каролинского университета в Праге. Затем она занялась активной журналистика, работала в изданиях MladaFronta, Reflex, а затем, в начале 1990-х — в качестве собственного корреспондента чешского телевидения в Москве, откуда она отправилась в Армению и Нагорный Карабах, чтобы освещать повседневную жизнь недавно получивших независимость Армении и Арцаха.

Еще во время землетрясения в декабре 1988 года она с группой чешских и армянских активистов не только организовала гуманитарную помощь Армении, написала сценарий документального фильма «Страна под сенью Арарата», который имел огромный успех на чешском телевидении, но также с клубом «Армения» после землетрясения.организовала отдых 80 армянских детей-сирот в Чехии.

Дана играла активную роль в освещении арцахской проблемы в чешской прессе и на телевидении. Ее известное интервью с бывшим президентом Азербайджана Муталибовым до сих пор остается главным фактическим подтверждением с азербайджанской стороны того факта, что ходжалинская трагедия была организована Народным фронтом Азербайджана.

В последние годы Дана продолжала защищать справедливую борьбу армянского народа, будь то в чешском парламенте или в Брюсселе, в Европейском парламенте. Она дала многочисленные интервью чешской прессе, европейскому журналу ORER, средствам массовой информации Армении и диаспоры.

Дана Мазалова также была активным сторонником Армянского вопроса, неоднократно выступая на различных мероприятиях в Чешской Республике, призывая чешский парламент признать Геноцид армян.

Республика Армения в 2018 году высоко оценила поддержку, оказанную Даной Мазаловой в дни Спитакского землетрясения, и наградила ее юбилейной медалью МЧС РА. Дана была удостоена премии чешских СМИ «Лучший журналист».

Норайр Шогикян