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COVID-19: в Арцахе подтверждено 5 новых случаев коронавируса

COVID-19: в Арцахе подтверждено 5 новых случаев коронавируса

По состоянию на 12 сентября в Республике Арцах подтверждено 5 новых случаев коронавируса.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает информационный штаб Арцаха, представляя данные Министерства здравоохранения страны.

У жителей Степанакерта, общины СарушенАскеранского района вирус подтвержден в результате исследования, проведенного при обращении в медицинское учреждение. Соответствующая работа ведется по выявлению источника инфекции, по определению зоны контакта пациентов. Остальные 3 инфицированных человека - из Степанакерта, они контактерыранее установленногоочага заболевания, сейчас они находятся в изоляции.

Выздоровели 4 человека.

На сегодняшний день новый коронавирус диагностирован у 333 человек, 287 из которых выздоровели. Фактически проходят лечение 44 гражданина,  77 человек изолированы.

Всего в Арцахе было протестировано 12 756 образцов.

При подтверждении коронавирусной инфекции среди пациентов было зарегистрировано два случая смерти, но смерть наступила от другого заболевания.

Срок действия чрезвычайного положения, объявленного в Республике Арцах12 апреля 2020 года и продленного с до 11 сентября, продлен еще на 30 дней—с 22:00часов  11 сентября 2020 года до 22:00 часов  11 октября 2020 года включительно.

 

ЛилитДемурян

 

 

 


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