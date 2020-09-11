Известны подробности порядка въезда на территорию Армении в условиях карантина

11-го сентября был приостановлен правовой режим чрезвычайного положения на территории Республики Армения, и вступило в силу Постановление 1514-Н правительства Армении в связи с введением карантина, обусловленного коронавирусным заболеванием (COVID-19), согласно которому на всей территории Республики Армения с 17:00 11-го сентября 2020 года по 11-е января 2021 года включительно будет введен карантин и представленные ниже ограничения.

Как сообщает Арменпресс, запрещается въезд на территорию Республики Армения по контрольно-пропускным пунктам сухопутной границы для лиц не являющихся гражданами Республики Армения, за исключением:

- Членов семьи граждан Республики Армения и лиц, имеющих право на проживание на территории Армении на законных основаниях

- Представителей дипломатических представительств, консульских учреждений и представителей международных организаций и членов их семей.

- Лиц, приезжающих с целью присутствия на похоронах, при условии, что они являются близкими родственниками умершего (родитель, супруг, ребенок, сестра, брат)

- Водителей, осуществляющих межгосударственные перевозки, машинистов подвижных составов грузовых поездов (в том числе тех, кто после разгрузки грузовых автомобилей и подвижных составов грузовых поездов покидают территории Республики Армения)

- Особых случаев, когда командующий пограничными войсками, учитывая срочный характер и необходимость въезда, а также эпидемическую ситуацию в этих странах (территориях), разрешает лицам въезд на территорию Республики Армения.

При въезде на территорию Республики Армения лица подвергаются незамедлительному медицинскому осмотру со стороны инспекционного органа труда и здравоохранения на предмет наличия инфекции или симптомов инфекции. По результатам обследования, в отношении лиц применяется госпитализация, если у последних наличествуют соответствующие симптомы, или 14-дневная самоизоляция, во время которой находящиеся на самоизоляции лица могут пройти диагностический тест COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). В случае отрицательного результата ПЦР-исследования лицо может выйти из самоизоляции.

Напоминаем, что в соответствии с постановлением правительства Армении от 12 августа 2020 года «О продлении срока действия чрезвычайного положения, объявленного в Республике Армения 16 марта 2020 года и о внесении изменений и дополнений в постановление правительства Армении N 298 от 16 марта 2020 года» иностранцам разрешен въезд в Армению воздушным путем.