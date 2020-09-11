Уничтожить условные вражеские цели: ПВО на высшем уровне выполнила задачу учений СНГ

В рамках мероприятий по повышению боевой готовности объединенной системы подразделений ПВО семи стран СНГ в Армении прошли учения подразделений противовоздушной обороны Вооруженных сил Республики Армения. Об этом «Арменпресс» сказала пресс-секретарь МО Шушан Степанян. По ее словам, учения были проведены в три этапа: обнаружение, уничтожение воздушных целей условного противника и уничтожение их остатков.

Пресс-секретарь подчеркнула, что подразделения ПВО ВС Армении на достаточно высоком уровне выполнили все поставленные задачи.

“К учениям были привлечены и истребительная авиация, и зенитно-ракетные войска, и технические войска. По общим результатам учений подразделения получили “хорошую” оценку”, - сказала Степанян, добавив, что в настоящее время подразделения вернулись к повседневной службе.

Министерство обороны РФ сообщило, что 11 сентября в семи странах СНГ стартовали учения, в ходе которых будет проверена боевая подготовка объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО). В частности, будет усовершенствовано применение сил ПВО в отношении самолетов, нарушивших государственную границу стран СНГ.

В учениях принимали участие Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Объединенной системой ПВО руководили из Центра управления ВКС РФ в Москве.

В ходе учений были задействованы более 130 командных пунктов на территории семи стран, более 60 самолетов, в том числе истребители Су-27, МиГ-29, Миг31 и Як-130, фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-34, штурмовики Су-25, тяжелые бомбардировщики Ту-22, Ту-160.