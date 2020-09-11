Никакого розыска в отношении армянских офицеров по каналам Интерпола не ведется: Полиция Армении

Полиция Армении представила разъяснения по поводу распространенной информации о том, что компетентные органы Азербайджана инициировали уголовное преследование в отношении офицеров ВС Армении Вазгена Варданяна и Армена Джамаляна, в связи с чем был подан соответствующий иск в Генеральный секретариат Интерпола. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Полиции Армении.

“В социальных сетях распространилась информация о том, что компетентные органы Азербайджана по ряду статей Уголовного кодекса инициировали уголовное преследование в отношении офицеров ВС Республики Армения Вазгена Варданяна и Армена Джамаляна, в связи с чем в указанной стране подано соответствующее заявление в Генеральный секретариат Интерпола с целью объявления их в международный розыск по каналам Интерпола.

Сообщаем, что по положению на данный момент 11.09.2020 г. в отношении Вазгена Варданяна и Армена Джамаляна никакого розыска по каналам Интерпола не ведется.

В Армении со стороны Генерального секретариата Интерпола постоянно проводятся наблюдения по своевременному и адекватному реагированию на подобные инициативы компетентных органов Азербайджана, в связи с чем, при возникновении подобных проблем Интерпол в Республике Армения реагирует немедленно и адекватно, обоснования и аргументы представляются в Генеральный секретариат.

Ранее азербайджанские СМИ со ссылкой на Генпрокуратуру этой страны сообщили, что на основании информации, полученной от пленного армянского офицера Гургена Алавердяна, в Азербайджане возбудили уголовное дело в отношении двух армянских офицеров. Отмечалось, что в их отношении объявлен международный розыск.